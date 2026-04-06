Газинский: «Кордоба доказывает, что является лучшим нападающим в РПЛ»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего «быков» Джона Кордобы.

«Мне кажется, что «Краснодар» с Кордобой и без — две разные команды. Думаю, он приносит 50 процентов успеха. Джон оказывает слишком большое влияние на результат и делает разницу. Так было и в прошлом сезоне, и в этом. Он доказывает, что является лучшим нападающим в РПЛ», — сказал Газинский «СЭ».

В сезоне-2025/26 32-летний колумбиец забил 19 голов и сделал 8 результативных передач в 31 матче за «Краснодар» во всех турнирах.