РПЛ возобновит трансляции в Бразилии с 1-го тура нового сезона

Как стало известно «СЭ», РПЛ возобновит трансляции в Бразилии впервые с 2022 года. Лига и медиагруппа Bandeirante заключили соглашение о реализации прав на показ матчей на территории Бразилии начиная с 1-го тура сезона-2026/27. Ожидается, что зрителями матчей Премьер-лиги могут стать до 50 миллионов бразильцев.

По нашей информации, игры лиги будут транслироваться на трех платформах: на каналах BandSports и Xsports 3, а также на стриме YouTube-канала Canal Gol 2.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 24 июля. Откроет чемпионат России встреча ЦСКА и «Балтики», а завершится 1-й тур игрой «Рубина» с «Краснодаром».