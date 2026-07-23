ЦСКА — «Балтика»: покажут ли по «Матч ТВ» и по какому каналу смотреть

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Результат матча ЦСКА — «Балтика», стартовые составы, статистику команд и основные события встречи можно будет отслеживать в матч-центре РПЛ нашего сайта.

Матч ЦСКА — «Балтика» покажут в прямом эфире на общедоступном федеральном телеканале «Матч ТВ» и канале «Матч Премьер». Кроме того игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, за час до стартового свистка.

Встреча ЦСКА и «Балтики» откроет программу первого тура РПЛ-2026/27. Остальные семь матчей стартового игрового уик-энда пройдут 25 и 26 июля.

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