«Ростов» представил домашнюю форму на сезон-2026/27

«Ростов» представил комплект домашней игровой формы на сезон-2026/27.

Форма выполнена в традиционных для клуба желтых цветах. Вратарский комплект представлен в красном цвете.

В сезоне-2025/26 «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.