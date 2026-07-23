Фелипе Аугусто — о конкуренции с Соболевым в «Зените»: «Мне кажется, мы хорошо друг друга дополняем»
Форвард «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопрос о первых впечатлениях от совместной работы и игры с нападающим Александром Соболевым. Бразилец считает, что оба способны вместе приносить пользу команде из Санкт-Петербурга. Новичок оценил вклад россиянина в первую победу в сезоне — в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2).
— Опыт очень приятный, потому что Саша реализовал пенальти в конце матча, игра перешла в серию пенальти, мы победили и завоевали трофей, — сказал Аугусто. — В любом случае независимо от того, будет ли играть он, я или оба вместе, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, крупнее, больше [любит] побороться за мяч. Для меня более характерно врываться в пространство, добавлять скорости. Поэтому мне кажется, что мы хорошо друг друга дополняем. Повторюсь, независимо от того, кто будет играть, самое важное, чтобы побеждал «Зенит», команда — это превыше всего.
— Соболев мечтает стать лучшим бомбардиром чемпионата, но не против забить 12-13 голов при условии чемпионства «Зенита». Есть ли у вас цель забить больше всех?
— Не буду называть какие-то конкретные цифры, никогда не любил этим заниматься. Безусловно, моя цель как игрока линии атаки — приносить пользу, в том числе забитыми мячами. Конечно, хотелось бы забить так много, как только получится.
22-летний бразильский форвард Аугусто был «Зенитом» приобретен у «Трабзонспора». Новичок команды из Санкт-Петербурга вышел на замену во втором тайме матча за Суперкубок со «Спартаком» в субботу, 18 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1