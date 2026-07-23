Фелипе Аугусто — о конкуренции с Соболевым в «Зените»: «Мне кажется, мы хорошо друг друга дополняем»

Форвард «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопрос о первых впечатлениях от совместной работы и игры с нападающим Александром Соболевым. Бразилец считает, что оба способны вместе приносить пользу команде из Санкт-Петербурга. Новичок оценил вклад россиянина в первую победу в сезоне — в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2).

— Опыт очень приятный, потому что Саша реализовал пенальти в конце матча, игра перешла в серию пенальти, мы победили и завоевали трофей, — сказал Аугусто. — В любом случае независимо от того, будет ли играть он, я или оба вместе, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, крупнее, больше [любит] побороться за мяч. Для меня более характерно врываться в пространство, добавлять скорости. Поэтому мне кажется, что мы хорошо друг друга дополняем. Повторюсь, независимо от того, кто будет играть, самое важное, чтобы побеждал «Зенит», команда — это превыше всего.

— Соболев мечтает стать лучшим бомбардиром чемпионата, но не против забить 12-13 голов при условии чемпионства «Зенита». Есть ли у вас цель забить больше всех?

— Не буду называть какие-то конкретные цифры, никогда не любил этим заниматься. Безусловно, моя цель как игрока линии атаки — приносить пользу, в том числе забитыми мячами. Конечно, хотелось бы забить так много, как только получится.

22-летний бразильский форвард Аугусто был «Зенитом» приобретен у «Трабзонспора». Новичок команды из Санкт-Петербурга вышел на замену во втором тайме матча за Суперкубок со «Спартаком» в субботу, 18 июля.