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Фелипе Аугусто — о конкуренции с Соболевым в «Зените»: «Мне кажется, мы хорошо друг друга дополняем»

Артем Агапов
редактор отдела интернет

Форвард «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопрос о первых впечатлениях от совместной работы и игры с нападающим Александром Соболевым. Бразилец считает, что оба способны вместе приносить пользу команде из Санкт-Петербурга. Новичок оценил вклад россиянина в первую победу в сезоне — в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2).

— Опыт очень приятный, потому что Саша реализовал пенальти в конце матча, игра перешла в серию пенальти, мы победили и завоевали трофей, — сказал Аугусто. — В любом случае независимо от того, будет ли играть он, я или оба вместе, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, крупнее, больше [любит] побороться за мяч. Для меня более характерно врываться в пространство, добавлять скорости. Поэтому мне кажется, что мы хорошо друг друга дополняем. Повторюсь, независимо от того, кто будет играть, самое важное, чтобы побеждал «Зенит», команда — это превыше всего.

— Соболев мечтает стать лучшим бомбардиром чемпионата, но не против забить 12-13 голов при условии чемпионства «Зенита». Есть ли у вас цель забить больше всех?

— Не буду называть какие-то конкретные цифры, никогда не любил этим заниматься. Безусловно, моя цель как игрока линии атаки — приносить пользу, в том числе забитыми мячами. Конечно, хотелось бы забить так много, как только получится.

22-летний бразильский форвард Аугусто был «Зенитом» приобретен у «Трабзонспора». Новичок команды из Санкт-Петербурга вышел на замену во втором тайме матча за Суперкубок со «Спартаком» в субботу, 18 июля.

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Александр Соболев
Фелипе Аугусто
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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