Погонин назначен генеральным директором «Родины»

«Родина» объявила о назначении Александра Погонина на пост генерального директора клуба.

Ранее Погонин занимал пост директора по финансам международного холдинга Сергея Ломакина в спортивно-развлекательной сфере.

«Выражаю благодарность Сергею Александровичу Ломакину за доверие и возможность возглавить клуб в этот ответственный момент — в преддверии исторического первого сезона «Родины» в РПЛ. Главная цель сейчас — на долгие годы сделать из «Родины» полноценную силу как на футбольном поле, так и за его пределами», — приводит слова Погонина пресс-служба клуба.

В сезоне-2025/26 «Родина» набрала 68 очков и выиграла Первую лигу. Команда впервые в истории вышла в РПЛ.