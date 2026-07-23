Фелипе Аугусто и Андраде — о возможном приглашении Вендела в баню: «Пойдем с удовольствием»

Новички «Зенита»: форвард Фелипе Аугусто и защитник Кевин Андраде — ответили на вопрос о готовности принять предложение одноклубника Вендела и заменить командный поход в ресторан на визит в баню.

Полузащитник в интервью «СЭ» рассказал, что таким образом готов «проставиться» перед партнерами после чемпионства в предыдущем сезоне и списания части штрафа за опоздания на сборы.

— Замечательно отношусь к этой идее, потому что сауна — отличный способ для восстановления сил после тяжелых тренировок, — сказал Аугусто. — Как профессиональный спортсмен, безусловно, использую все возможности, чтобы как можно лучше восстановиться и подготовиться к следующим нагрузкам. Позовут в сауну — с удовольствием пойду.

— Скажу честно, до переезда в Россию никогда не бывал в таких местах, не было такой практики, — сказал Андраде. — Когда перешел в «Балтику», безусловно, проникся и, можно сказать, полюбил этот способ восстановления. Поэтому сейчас с удовольствием приму приглашение, если так сложится. Как сказал Фелипе, все то, что есть в нашем распоряжении для восстановительных процедур, мы должны использовать на сто процентов, чтобы полностью быть готовыми.

27-летний колумбийский защитник Андраде перешел в «Зенит» из «Балтики», 22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен у «Трабзонспора». 23 июля клуб из Санкт-Петербурга провел презентацию новичков в своем флагманском магазине на Невском проспекте.