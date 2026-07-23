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Фелипе Аугусто и Андраде — о возможном приглашении Вендела в баню: «Пойдем с удовольствием»

Артем Агапов
редактор отдела интернет

Новички «Зенита»: форвард Фелипе Аугусто и защитник Кевин Андраде — ответили на вопрос о готовности принять предложение одноклубника Вендела и заменить командный поход в ресторан на визит в баню.

Полузащитник в интервью «СЭ» рассказал, что таким образом готов «проставиться» перед партнерами после чемпионства в предыдущем сезоне и списания части штрафа за опоздания на сборы.

— Замечательно отношусь к этой идее, потому что сауна — отличный способ для восстановления сил после тяжелых тренировок, — сказал Аугусто. — Как профессиональный спортсмен, безусловно, использую все возможности, чтобы как можно лучше восстановиться и подготовиться к следующим нагрузкам. Позовут в сауну — с удовольствием пойду.

— Скажу честно, до переезда в Россию никогда не бывал в таких местах, не было такой практики, — сказал Андраде. — Когда перешел в «Балтику», безусловно, проникся и, можно сказать, полюбил этот способ восстановления. Поэтому сейчас с удовольствием приму приглашение, если так сложится. Как сказал Фелипе, все то, что есть в нашем распоряжении для восстановительных процедур, мы должны использовать на сто процентов, чтобы полностью быть готовыми.

27-летний колумбийский защитник Андраде перешел в «Зенит» из «Балтики», 22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен у «Трабзонспора». 23 июля клуб из Санкт-Петербурга провел презентацию новичков в своем флагманском магазине на Невском проспекте.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Фелипе Аугусто
РПЛ
Кевин Андраде
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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