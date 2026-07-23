Мажич — о 24-летнем арбитре Заике: «У него авторитета больше, чем у многих старших судей»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал назначение 24-летнего арбитра Матвея Заики на матч РПЛ.

Главный судья назначен на матч московского «Динамо» и «Крыльев Советов» в 1-м туре чемпионата России. Игра пройдет 25 июля в Москве.

«Очень внимательно следили за Матвеем в матчах Первой лиги после зимнего сбора, еще раньше смотрели на него во Второй лиге. Он отсудил 10 важных матчей в Первой лиге, назначения у него были каждые выходные. Заика — очень талантливый и грамотный судья, у него большие перспективы. Не знаю, как Матвей научился контролировать игру, но культура коммуникации с игроками и физическая скорость у него очень классные. У Матвея есть авторитет. И у него его больше, чем у многих старших судей. Заика меня убедил, надеюсь, что у него будет хороший дебют», — цитирует Мажича matchtv.ru.