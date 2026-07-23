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Фелипе Аугусто — об адаптации в «Зените»: «Хочу показать себя на все сто»

Артем Агапов
редактор отдела интернет

Форвард «Зенита» Фелипе Аугусто на презентации в клубном магазине ответил на вопрос о своей адаптации в команде из Санкт-Петербурга. По словам бразильца, он приближается к своей лучшей форме.

«Адаптация проходит очень хорошо. Действительно, из-за того, что я чуть позже присоединился к команде, есть ощущение, что физические кондиции большинства игроков чуть лучше. Но я на каждой тренировке активно работаю над тем, чтобы как можно скорее набрать свою максимальную форму и на сто процентов приблизиться к тому Фелипе, которого хочу показать. Пока оцениваю себя где-то на 80 процентов», — сказал Аугусто.

О матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» 25 июля в гостях форвард добавил:

«Независимо от того, кто соперник, всегда важно начинать с победы, стартовать с хорошего результата. Это добавляет уверенности в своих силах каждому по отдельности и команде в целом. Мы приложим все усилия, чтобы вернуться домой с победой».

22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен у «Трабзонспора». Новичок команды из Санкт-Петербурга вышел на замену во втором тайме матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) в субботу, 18 июля.

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Фелипе Аугусто
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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ЦСКА

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