Фелипе Аугусто — об адаптации в «Зените»: «Хочу показать себя на все сто»

Форвард «Зенита» Фелипе Аугусто на презентации в клубном магазине ответил на вопрос о своей адаптации в команде из Санкт-Петербурга. По словам бразильца, он приближается к своей лучшей форме.

«Адаптация проходит очень хорошо. Действительно, из-за того, что я чуть позже присоединился к команде, есть ощущение, что физические кондиции большинства игроков чуть лучше. Но я на каждой тренировке активно работаю над тем, чтобы как можно скорее набрать свою максимальную форму и на сто процентов приблизиться к тому Фелипе, которого хочу показать. Пока оцениваю себя где-то на 80 процентов», — сказал Аугусто.

О матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» 25 июля в гостях форвард добавил:

«Независимо от того, кто соперник, всегда важно начинать с победы, стартовать с хорошего результата. Это добавляет уверенности в своих силах каждому по отдельности и команде в целом. Мы приложим все усилия, чтобы вернуться домой с победой».

22-летний бразильский форвард Аугусто был приобретен у «Трабзонспора». Новичок команды из Санкт-Петербурга вышел на замену во втором тайме матча за Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2) в субботу, 18 июля.