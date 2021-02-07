У Соболева диагностированы травма мышц и ушиб кости

«Спартак» сообщил о состоянии здоровья нападающего Александра Соболева. Форвард получил травму на восьмой минуте контрольного матча с «Ригой».

В Twitter красно-белых сообщается, что у форварда диагностировано повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости.

Связки коленного сустава при этом не пострадали, и травма, скорее всего, не потребует длительного восстановления.

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Спартак» 13 матчей и забил 6 голов в чемпионате и Кубке России.