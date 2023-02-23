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Технический директор «Краснодара» отреагировал на слухи вокруг Сперцяна

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Слухи вокруг лидеров и Сперцяна? Нам было не сложно их удерживать, потому что все ребята хотят играть в Краснодаре. Все предложения, которые пришли бы в клуб, рассматривались бы с футбольным клубом. Если о наших игроках говорят, это только плюс нам.

Если говорить про зимнее трансферное окно, оно не было сильным для нас, но тем не менее возврат Олусегуна — хорошее для нас усиление. Он шериф у нас в раздевалке. Надеюсь, команду на нужный дух направит. У нас всегда идет точечное усиление. Были определенные задачи, которые мы пытались воплотить в жизнь. Но подходящих кандидатур не нашлось. Ребята, которым мы доверяем, хорошо проявили себя на сборах. Мы довольны составом», — сказал Толстиков.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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