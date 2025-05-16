Газзаев: «Семак колебался, переходить в «ПСЖ» или нет»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, как в начале 2005 года Сергей Семак переходил в «ПСЖ».

— В январе 2005 года клуб расстался с двумя важными игроками. Сергей Семак был продан в «ПСЖ», а Иржи Ярошик — в «Челси». Не боялись потерять сразу двух ключевых исполнителей?

— Семак получил предложение из Франции и советовался со мной. Я ему сказал: «Сережа, я не могу тебя удерживать. «ПСЖ» — это марка, бренд, известный европейский клуб. Стоит подумать над этим вариантом. Попробуй, почему нет? Сюда ты всегда успеешь вернуться. Если бы меня туда позвали, я бы без вопросов согласился».

— То есть Семак колебался?

— Да, у Сережи были тогда определенные сомнения. Того же Ярошика позвали в «Челси», и он сразу же согласился. Что называется, полетел туда. Ну и что? Это личный выбор футболистов. Я не могу им препятствовать, останавливать. Думаю, Семак получил полезный опыт выступлений в Европе, потом вернулся в Россию.

Семак провел за «ПСЖ» 31 матч и забил 1 гол.