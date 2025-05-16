Жуков назвал провальным сезон для «Спартака»: «Даже попадание в тройку в РПЛ его не спасет»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в этом сезоне.

«В этом сезоне ничего уже не сделать. Этот сезон для «Спартака» провальный, в очередной раз. Даже попадание в тройку в чемпионате России не спасет этот сезон», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 28-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком.

В Кубке России «Спартак» уступил «Ростову» (2:1) в финале Пути регионов.