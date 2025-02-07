Газзаев: «Состояние Вендела в контрольных матчах пока меня не впечатляет»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал будущий переход полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого».

«Решение «Зенита» расстаться с Венделом летом выглядит странно? Я с вами согласен. Весной он должен проявить высокий уровень профессионализма. Надо, чтоб он был мотивирован в высшей степени. На сколько у него это получится, мы посмотрим. Но его состояние в контрольных матчах пока меня не впечатляет», — цитирует Газзаева Metaratings.ru.

27-летний бразилец присоединился к «Зениту» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 19 встречах.

20 января «Зенит» объявил, что летом Вендел перейдет в «Ботафого» следом за уже отправившимся туда Артуром в рамках сделки по трансферу экс-вингера бразильской команды Луиса Энрике.