Стаматов: «На тренировках все постоянно кричат слово на букву «б»

Болгарский защитник «Пари НН» Матео Стаматов рассказал, как относится к русскому мату.

— Нецензурные выражения я выучил первым делом, приехав в Россию, — цитирует «РБ Спорт» Стаматова. — На тренировках все постоянно кричат слово на букву «б», и я все это очень быстро запомнил.

— Какой мат звучит наиболее красиво, богато — русский, болгарский или испанский?

— Для меня — русский, потому что я не знал его раньше и впечатления еще свежие. Но вне поля я почти не употребляю мат. Если уж и захочется выругаться, сделаю это на болгарском или испанском.