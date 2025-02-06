«Динамо» не заинтересовано в трансфере Хлусевича
«Динамо» не интересуется трансфером защитника «Спартака» Даниила Хлусевича из-за возможных запросов футболиста по зарплате, сообщает Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 23-летнего футболиста не устроит понижение зарплаты с 1,4 миллионов евро в год в «Спартаке» в случае перехода в «Динамо».
Хлусевич присоединился к красно-белым в 2022 году, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне защитник не отметился результативными действиями в 9 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|
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|9
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|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
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|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
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|6
|4
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|17.05
|18:00
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|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
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|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
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|2 : 2
|17.05
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|1 : 2
|17.05
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|Г
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Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
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Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
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|
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Балтика
|26
|1
|7
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|1
|5
|
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|1
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