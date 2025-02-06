«Динамо» не заинтересовано в трансфере Хлусевича

«Динамо» не интересуется трансфером защитника «Спартака» Даниила Хлусевича из-за возможных запросов футболиста по зарплате, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 23-летнего футболиста не устроит понижение зарплаты с 1,4 миллионов евро в год в «Спартаке» в случае перехода в «Динамо».

Хлусевич присоединился к красно-белым в 2022 году, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне защитник не отметился результативными действиями в 9 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.