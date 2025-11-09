Газзаев — о «Зените»: «Гегемонию надо постоянно подтверждать»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился «СЭ» мнением об игре «Зенита» в чемпионате России-2025/26.

В воскресенье, 9 ноября команда из Санкт-Петербурга на выезде сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах.

«Зенит» не играет так подавляюще, как это было в прошедших сезонах, но надо отметить, что команды из второй части таблицы стали внимательнее относится к лидерам. Мы сегодня видели, что «Зенит» вроде и хочет, но, может, уже и наелся чемпионствами. Хотя мы уже привыкли, что «Зенит» побеждает. Клуб стремится быть наверху всегда, но игроки должны понимать, что если ты претендуешь на гегемонию, это надо постоянно подтверждать», — сказал Газзаев «СЭ».

В следующем туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Пари НН».