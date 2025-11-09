«Ахмат» — «Спартак»: Гарсия, Маркиньос и Солари выйдут в старте, Угальде и Самошников в запасе

«Ахмат» и «Спартак» объявили составы на матч 15-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Сидоров, Ндонг, Гандри, Богосавац, Ибишев, Исмаэл, Касинтура, Самородов, Садулаев, Мелкадзе.

Запасные: Ульянов, Тодорович, Уциев, Гаибов, Заре, Келиано, Гаджиев, Якуев, Жемалетдинов, Гадио, Мансилья, Конате.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Дмитриев, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Гарсия.

Запасные: Помазун, Довбня, Литвинов, Гузиев, Хлусевич, Рябчук, Самошников, Зобнин, Мартинс, Бонгонда, Угальде, Заболотный.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 9 ноября в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 17.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.