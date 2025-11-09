Адиев о ничьей «Крыльев» с «Зенитом»: «Могли рассчитывать на большее»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

— Игра оставила положительное впечатление. В первом тайме создали свои моменты, могли рассчитывать на большее. Мы понимали, что «Зенит» навалится большими силами на наши ворота, но мы не дали сопернику создать моменты. Очень жалко, что пропустили со стандарта. Говорил в перерыве, что нужно меньше фолить. Жалко, что взяли одно очко, но мы играли с серьезным соперником.

— Ахметов и Олейников сегодня получили повреждения. Сыграло ли свою роль в этом качество поля?

— Я надеюсь, что повреждений не добавится. Небольшая усталость, поле тяжелое, эффективность каждого футболиста к концу матча упала. Им было тяжело. Любой игрок много двигался без мяча, чтобы потом правильно им распорядиться.

— Как оцените первый круг для «Крыльев Советов»?

— Начало — хорошее. Все заметили потом спад, но вы видели, в каком состоянии мы пребываем. Считаю, что нас подкосили травмы. Сейчас у нас недоступны Ороз, Гальдамес, Раков. Это однозначно потери, это игроки основы. И периодически выпадали другие игроки из-за повреждений. Для нашего состава, который не был полностью укомплектован, мы так и не нашли чистого форварда, это серьезные проблемы. Нужно сейчас подготовиться к оставшимся тяжелым матчам в этом году.

— Пауза на матчи сборных пойдут на пользу команде?

— Некоторые футболисты поправятся, это поможет нам.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице РПЛ с 14 очками в 15 матчах.