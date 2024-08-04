Газизов назвал ужасным судейство в матче против «Пари НН»: «Такой судья не имеет права работать в РПЛ»
Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного арбитра матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского.
Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.
«Ужасное судейство. Такой судья не имеет права работать РПЛ», — сказал Газизов «СЭ».
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
6
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|0 : 2
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|5 : 0
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|5 : 1
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 5
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|0 : 1
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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