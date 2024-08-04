Мусаев: «Тяжелое начало сезона, «Краснодар» рассчитывал на большее количество побед»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Сложный матч, соперник играл низким блоком, действовал дисциплинированно. Мы владели преимуществом, но, к сожалению, не так много создали моментов. Были подходы и стандарты, где можно было бы выжать больше. Конечно, забитый мяч мог бы раскрыть игру. Тяжелое начало сезона, мы рассчитывали на большее количество побед. Но сейчас нам важно быть вместе, еще лучше работать и пытаться исправить ситуацию», — приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 11-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 14-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».