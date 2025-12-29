Газизов прокомментировал назначение Евсеева в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Вадима Евсеева на должность главного тренера команды.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А еще знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской Премьер-Лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча», — приводит слова Газизова пресс-служба клуба.

Как тренер Евсеев работал в «Амкаре», «Анжи», «Текстильщике», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Ленинградце», «Кубани», «Факеле» и «Шиннике», вместе с которым выигрывал Вторую лигу. До назначения в «Динамо» специалист возглавлял «Черноморец» в Первой лиге.

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.