Евсеев рассказал о тяжелых переговорах между «Черноморцем» и махачкалинским «Динамо»

Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал свое назначение.

«Переговоры проходили долго и тяжело. Потому что в Новороссийске проделал хорошую работу и были сложности с тем, чтобы получить и мое подтверждение, и договориться с клубом. Мое возвращение в РПЛ — заслуга команды. Мы хорошо играли, поэтому обратили внимание и поступило предложение. Благодарен, что «Динамо» в лице Шамиля Газизова было очень настойчиво при переговорах. РПЛ — это вызов, который у меня уже был. Задачи, которые ставит руководство и республика, понятны», — сказал Евсеев «СЭ».

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. 29 декабря «Динамо» объявило о назначении Евсеева.

Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками за 18 матчей.