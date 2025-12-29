Евсеев назначен новым главным тренером махачкалинского «Динамо»

Вадим Евсеев стал новым главным тренером махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

В качестве игрока Евсеев четыре раза становился чемпионом России со «Спартаком» и дважды — с «Локомотивом». Как тренер он работал в «Амкаре», «Анжи», «Текстильщике», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Ленинградце», «Кубани», «Факеле» и «Шиннике», вместе с которым выигрывал Вторую лигу. До назначения в «Динамо» специалист возглавлял «Черноморец» в Первой лиге.

Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками за 18 матчей.