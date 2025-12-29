Евсеев назначен новым главным тренером махачкалинского «Динамо»
Вадим Евсеев стал новым главным тренером махачкалинского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинской команды после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ.
В качестве игрока Евсеев четыре раза становился чемпионом России со «Спартаком» и дважды — с «Локомотивом». Как тренер он работал в «Амкаре», «Анжи», «Текстильщике», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Ленинградце», «Кубани», «Факеле» и «Шиннике», вместе с которым выигрывал Вторую лигу. До назначения в «Динамо» специалист возглавлял «Черноморец» в Первой лиге.
Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками за 18 матчей.
Источник: https://t.me/dinmx/22105
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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