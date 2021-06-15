Газизов прокомментировал календарь РПЛ на следующий сезон

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что календарь Тинькофф РПЛ на сезон-2021/22 является рабочим. По его словам, благодаря большой паузе между чемпионатами «Уфа» вольется в сезон в стопроцентной форме.

«Календарь рабочий, мы давно не играем дома последние туры перед зимней паузой, начинаем тоже так, поэтому в этот раз тоже нормально, — цитирует ТАСС Газизова. — В первом туре всегда все равны, здесь нечего выбирать, ЦСКА — очень хорошо для нас. Элитный клуб, не надо никого настраивать, бомба просто».

«Мы уже начали подготовку к новому сезону, тренируемся с 7 июня, вошли в фазу. Тренерский штаб весь тренировочный процесс наметил, мы будем его выполнять. Думаю, что в сезон вольемся в стопроцентной форме. Есть время, чтобы и разобраться с мелкими травмами, и вывести ребят на нормальный уровень», — добавил Газизов.

Сегодня, 15 июня, был опубликован календарь чемпионата на следующий сезон РПЛ. В первом туре, который пройдет с 23 по 26 июля, «Уфа» на выезде сыграет с ЦСКА.