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В РПЛ рассказали, когда появятся точные даты матчей первых шести туров сезона

15:46
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ объяснила, почему календарь на сезон-2021/22 был опубликован без точных дат проведения матчей.

«Точные даты на матчи с первого по шестой туры ожидаем примерно через неделю. Почему не сразу? Потому что согласно регламенту, клубы, участвующие в еврокубках, имеют права выразить свои пожелания. Мы закладываем несколько дней на сбор этих пожеланий, после чего опубликуем точное расписание», — сообщили в пресс-службе.

15 июня РПЛ опубликовала на своем сайте календарь на предстоящий сезон. Изучить его можно по этой ссылке

Когда состоятся московские дерби в новом сезоне можно посмотреть здесь

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