Газизов объяснил, почему Селихов не перешел в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, почему голкипер Александр Селихов не перешел в дагестанский клуб.

«Мы созвонились с Селиховым. Он сказал, что выбрал «Урал» и на этом все закончилось», — сказал Газизов «СЭ».

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Селиховым 22 января. 19 февраля 30-летний голкипер подписал контракт с «Уралом» до конца сезона.