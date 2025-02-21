Газизов оценил трансферную кампанию махачкалинского «Динамо»: «Поставлю удовлетворительно. Не удалось привезти нападающего»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» дал оценку трансферной кампании клуба.

«Результат команды в конце сезона все покажет. Не удалось нам привезти нападающего. Те, которые нам нравились, были не по деньгам. Пока поставлю за зимнее трансферное окно оценку удовлетворительно», — сказал Газизов «СЭ».

Зимой команду пополнили защитник Мохамед Аззи и нападающий Кирилл Помешкин.

После 18 туров махачкалинское «Динамо» с 17 очками занимает 11-е место.