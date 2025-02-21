Полузащитник махачкалинского «Динамо» Касинтура может получить гражданство России летом

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что полузащитник команды Эгаш Касинтура может получить гражданство России летом.

«В июне у Эгаша свадьба. Своей девушке он сделал предложение. Когда он женится, у него будет прямая возможность получить российское гражданство. Ничто не будет ему мешать. А дальше пусть выбирает. Летом он сможет стать гражданином России», — сказал Газизов «СЭ».

В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.