Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой в недавнем интервью журналистке Ксении Собчак.

«Это смешно. Кто она такая? Жена Леонида Федуна? Ну пусть и остается ею. Вы понимаете, что мы сейчас говорим о чем-то нереальном. Давайте говорить о футболе. Мы с Тедеско нормально общались. Наверное, она хочет вывести меня из себя. Но я профессионал.

Я готов разговаривать о футболе, но не о голословных вещах. Она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего. Ей можно. Но я мужчина, не могу себе такого позволить", — сказал Газизов «СЭ».

В интервью Собчак Зарема заявила, что Газизов намекал Федуну о нетрадиционной сексуальной ориентации Тедеско. Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года.