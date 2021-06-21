Зарема Салихова рассказала, как познакомилась с Федуном

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, как познакомилась с бизнесменом.

«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». — Мне было 18 лет, я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, нетипичная для Хорватии погода, всего плюс 6 градусов, ночью выпадал снег. Девушки проходили подготовку к конкурсу красоты в Москве, а Федун там играл в теннис. Было много девушек, где-то 27, плюс еще с прошлого года, плюс еще кто-то непонятный. Все девушки замерзли, потому что ни у кого не было одежды, рассчитанной на снег в июне.



Мы гуляли по Дубровнику (город в Хорватии — прим. «СЭ»), он загнал всех в магазин и сказал: «У вас 15 минут, покупайте теплую одежду, кто что унесет — все оплачу». Все побежали, стали набирать бусы, купальники, а я стояла у входа и думала: «Вот цирк!». У меня была кое-какая теплая одежда, я предусмотрительная. Он спросил: «А почему ты не идешь?». Он пошел, сам нашел какой-то розовый спортивный костюм на 3 размера больше, чем мне надо, дал, сказал: «На, оденься, замерзнешь». С тех пор...



У нас не было первого свидания, ничего такого, просто был Федун, купил костюм, подарил, я уехала с этим костюмом. «Русская медиагруппа» делает «Золотой граммофон» и приглашает участниц конкурса красоты. Я стояла в каком-то гардеробе в длинном черном платье и почувствовала, как мне кто-то наступает на шлейф и платье отрывается. Я повернулась и увидела, что это Федун. Подумала: «Блин, опять ты?». Он у меня ни телефонов ни просил, ни чего-то еще. Потом просто позвонил и предложил встретиться. Телефон он узнал, наверное, через «Русское радио».



Я тогда не поехала, сказала, что у меня сессия, экзамены. Еще полгода, наверное, созванивались. Я тогда в Уфе жила, он приглашал меня в Москву. Он на тот момент был женат, я знала об этом, поэтому сразу не бежала. Сказала ему: «Что ты мне можешь дать? Ты меня на 30 лет старше, у тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!». Мне это не совсем интересно было. Я жила в Уфе и могла встречаться с более молодыми мужчинами. Да, у меня не было бы частного самолета, супердорогого отеля на Мальдивах, но это были бы Мальдивы и бизнес-класс «Аэрофлота».



Я дала ему понять, что мне важна семья. Я с детства мечтала, чтобы у меня было много детей, потому что была одна в семье. Он сказал: «Ну подожди». Я спросила: «Сколько?». Он не сказал. Развелся ли он с первой женой? Там какая-то сложная история. Он считает, что да, развелся. Там какая-то юридическая история, связанная с активами, достаточно крупными».

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