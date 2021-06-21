Зарема Салихова рассказала, как оказалась в совете директоров «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, как оказалась в совете директоров клуба.

«В совете директоров я оказалась еще в январе, просто объявление — некая формальность, которая ничего не дает, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». — Совет директоров — красиво звучит, но что это такое? Это Леонид Арнольдович, сын Вагита Юсуфовича (Юсуф Алекперов — прим. «СЭ»). У нас клуб содержится на личные деньги. То, что они зарабатывают в «Лукойле» — дивиденды тратят на «Спартак». У «Лукойла» очень маленький процент спонсорского контракта, это не как «Газпром». Еще в совете директоров брат Леонида, Андрей. По сути, это такое семейное предприятие.



Как там возможны разногласия? Они возможны, как и в любой семье. Федун предложил мне войти в совет директоров? Нет. Там раньше были другие люди, которые там годами находились, никакого толка от них не было, никаких решений не было, а главное — никакой ответственности. Меня в какой-то момент все достало, я сказала: «Почему всегда виноват только Федун? Ты же не один. Давайте персонализировать ответственность».



Предлагала завести протокол, допустим, по трансферам: какие кандидатуры были предоставлены, кто был инициатором, кто делал сделку. Сразу понятно, кто как работает. А то, что во всем виноват Федун... Он даже если где-то ошибается, то несет за это материальную ответственность. Часто ли он ошибается в футболе? Он на самом деле добрый, в «Лукойле» он привык, что везде профессионалы. Он же не может быть экспертом и в добыче, и в транспортировке, и так далее. Если приходит условный менеджер по транспортировке и говорит, что такое-то решение лучше, то руководитель не обязан знать весь процесс, он условно делегирует процесс».

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.