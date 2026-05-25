«Акрон» рассматривает кандидатуру Радькова на пост главного тренера

Как стало известно «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Акрона» является Артем Радьков. Белорусский специалист находится в списке спортивного блока тольяттинцев.

Последним клубом Радькова был кипрский «Арис». В феврале он приостановил соглашение с клубом по обоюдному согласию. Планируется, что с нового сезона специалист вернется к работе с командой из Лимассола.

В сезоне-2025/26 «Акрон» возглавлял Заур Тедеев, который покинул свой пост 17 мая. После этого исполняющим обязанности главного тренера был назначен Мурат Искаков. 24 мая специалист объявил о своем уходе.

Тольяттинская команда сохранила прописку в РПЛ. По сумме переходных матчей она выиграла у «Ротора» со счетом 2:1.

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