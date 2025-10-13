Газинский поддержал Сперцяна на фоне скандала с Ндонгом: «Эдуард воспитанный парень. Не мог такого сказать»

Экс-футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу инцидента между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «быков» Эдуардом Сперцяном.

«Я убежден, что он такого сказать не мог. Сперцян — достаточно воспитанный парень, который уважает старших и в целом очень адекватный. Ни в чем, конечно, нельзя быть уверенным, но с вероятностью 99 процентов могу сказать, что Сперцян не мог такого произнести. Это маловероятно. Поэтому я хочу его поддержать в этой ситуации», — сказал Газинский «СЭ».

После матча в Краснодаре 4 октября Ндонг обвинил Сперцяна в расизме, а «Ахмат» потребовал наказать игрока «быков». Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что КДК рассмотрит возможное оскорбление Ндонга со стороны Сперцяна на расистской почве.