Быстров: «Аршавин — легенда, а Глушенков пока что выскочка»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что нет смысла сравнивать Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

«Аршавин это легенда. А Глушенков пока что выскочка, который пришел в «Зенит» и ничего особо не выиграл. Да, он молодец, забивает. Но многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать», — цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал некорректным сравнение Аршавина и Глушенкова.