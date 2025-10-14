Сергеев: «Любые голы обменял бы на победу...»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о его стиле игры.

— Последний гол перед поездкой в Новогорск ты забил «Локомотиву» — головой, лежа на газоне. В стиле Фила Джонса!

— Надо было забить первым ударом, но хотя бы с добивания получилось. Я, кстати, не видел, пересек ли мяч линию, — только Фома (Даниил Фомин. — Прим. «СЭ») сразу сказал, что это гол. Хорошо, что в том моменте смог сгруппироваться и забить этот чудной, можно сказать, мяч. Правда, учитывая, что мы в итоге проиграли, я бы любые голы обменял на победу...

— Немногие так самоотверженно пойдут в стык головой.

— В футболе это нормально. Всегда хочется выиграть — каждый из нас готов отдать все ради победы.

Контракт «Динамо» с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.