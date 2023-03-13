Гайич ответил на вопрос о предстоящем матче с «Зенитом»

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о предстоящей игре с «Зенитом».

«Можно ли сказать, что матч «Химок» и «Зенита» — показатель того, что каждая команда может с играть «Зенитом» на равных? Конечно. Может ли ЦСКА обыграть «Зенит»? У нас есть еще несколько дней на подготовку. Впереди еще и кубковый матч. Это будет тяжелая неделя», — сказал Гайич «СЭ».

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 19 марта, начало — 19.30 мск.