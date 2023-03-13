Байрамян: «Рад, что Тикнизян выбрал сборную Армении!»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян оценил решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Доволен ли натурализацией Тикнизяна? Разве это натурализация? Он же не бразилец, не уругваец! У него фамилия армянская, корни армянские. Считаю, он имел такое право выбора. И рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении!» — приводит слова Байрамяна Sport24.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.