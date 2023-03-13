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Мишкич: «Ловрен был сильнейшим защитником в РПЛ»

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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич оценил уровень экс-защитника «Зенита» Деяна Ловрена.

«Ловрен был сильнейшим защитником в РПЛ? Сто процентов. Он столько сделал для сборной Хорватии, для своих клубов — «Ливерпуля» и «Зенита»! Выиграл все. Про Деяна могу сказать исключительно хорошее не только как о футболисте, но и человека. Это отличный футболист, но как человек Ловрен еще лучше», — цитирует Мишкича Sport24.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2023 годы. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 63 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. В зимнее трансферное окно 33-летний хорватский защитник перебрался в «Лион».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-13-mishkich-lovren-byl-silneyshim-zashchitnikom-rpl-yego-ukhod-ne-stal-poterey-dlya-zenita-oni-mogut-zamenit-lyubogo
Деян Ловрен
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
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Ростов – Пари НН
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П
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Краснодар

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И К Ж
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