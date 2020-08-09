Гайч считает ЦСКА великим клубом

Новичок ЦСКА аргентинский нападающий Адольфо Гайч сказал, что он рад стать игроком московских армейцев.

«Я очень доволен и счастлив, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Я перешел в большой, великий клуб и постараюсь сделать все, чтобы войти в его историю, прославить ЦСКА еще больше. Еще до перехода я навел справки, изучил историю клуба, узнал, сколько титулов выиграл ЦСКА. Поэтому я понимал, куда я еду. ЦСКА — клуб-победитель. И я еще раз убедился в этом, увидев трофеи».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».