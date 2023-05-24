Гаврилов жестко высказался о наказании Соболева: «В мое время ему морду набили бы»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал для «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать форварда красно-белых Александра Соболева на четыре игры за непристойный жест.

«Ну, дали четыре игры и дали. Могли и больше дать. Есть же определенные наказания. За такие непристойные выходки раньше давали по пять игр. В мое время ему морду набили бы и все, чтобы не повадно было никому. Сначала думай, что ты делаешь, а потом уже прощения проси. Кому твое прощение нужно сейчас?» — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 4 матча за непристойный жест в адрес игрока ЦСКА (2:1) Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ. На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал нападающему красно-белых прямую красную карточку.