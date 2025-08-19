Гасилин назвал «Балтику» открытием сезона РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» назвал открытие сезона РПЛ-2025/26.

— «Балтика», как команда Талалаева. В прошлом году играли в ФНЛ. Весь костяк — команда Талалаева. Очень импонирует стиль тренера. Очень часто команды, которые поднимаются в премьер-лигу, играют от обороны, но здесь мы видим острый атакующий футбол, прессинг. Так что если брать команду, то на старте — это «Балтика», плюс «Локомотив». Но от железнодорожников этого можно было ожидать, — сказал Гасилин «СЭ».

После пяти туров «Балтика» с 9 очками находится на 5-й строчке в таблице РПЛ.