«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Оренбург» на правах аренды

Полузащитник Ду Кейрос перешел из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ду Кейрос перешел в «Зенит» в январе 2023 года. На его счету 16 матчей за сине-бело-голубых, в которых он отметился 1 голом. Действующий контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее футболист уходил в аренду в «Гремио» и «Спорт Ресифи».