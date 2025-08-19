«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Оренбург» на правах аренды
Полузащитник Ду Кейрос перешел из «Зенита» в «Оренбург» на правах аренды, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Ду Кейрос перешел в «Зенит» в январе 2023 года. На его счету 16 матчей за сине-бело-голубых, в которых он отметился 1 голом. Действующий контракт 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.
Ранее футболист уходил в аренду в «Гремио» и «Спорт Ресифи».
Источник: ФК «Зенит»
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|66
|
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|5
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|53
|
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|
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|
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|8
|14
|35-50
|32
|
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|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
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|6
|9
|15
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|
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
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|Пари НН
|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
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|29-60
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
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|17.05
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Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
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Кевин Андраде
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|26
|1
|7
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|22
|1
|5
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|1
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