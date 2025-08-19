«Акрон» — «Оренбург»: победный гол гостей засчитан ошибочно

На 85-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Акрон» — «Оренбург» (1:2) судья Сергей Карасев ошибочно засчитал гол Эмирджана Гюрлюка, ставший победным.

Атака оренбуржцев началась с фола Ираклия Квеквескири на Константине Марадишвили.

Полузащитник не играл в мяч, Марадишвили пытался до него добраться.

Хавбек «Оренбурга» сзади подбил сопернику правую ногу, а потом наступил шипами на левую — то ли на икроножную мышцу, то ли на ахилл.