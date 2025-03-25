Гарсия вернется к тренировкам в общей группе «Спартака» до конца недели

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия приступит к тренировкам в общей группе команды до конца этой недели, сообщает Metaratings.ru.

Ранее форвард не поехал в расположение сборной Тринидада и Тобаго на матчи квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ против Кубы из-за небольшого повреждения.

27-летний Гарсия перешел в «Спартак» из АЕКа в феврале 2025 года. В этом сезоне на счету футболиста четыре матча за красно-белых во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.