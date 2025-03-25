Даниил Денисов — о непопадании в сборную России: «Мое дело лишь играть и надеется, что получу вызов»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о возможном вызове в сборную России.

«Всегда интересно смотреть матчи сборной России. Хотел бы сыграть за национальную команду. Почему я не вызываюсь, конкретно такого вопроса у меня нет, я лишь играю за свою команду, добиваюсь со «Спартаком» наших целей. Мое дело лишь играть и надеется, что получу вызов», — сказал Денисов в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 28 матчей за «Спартак», в которых отметился двумя результативными передачами.