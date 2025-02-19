Гаранин — о Бителло: «Если бы были еврокубки, то такого поведения не было бы»

Тренер Вадим Гаранин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поведении полузащитника московского «Динамо» Бителло.

«К сожалению, Бителло далеко не первый пример такого поведения. Ребята из «Зенита» приезжали всегда позже. Это непрофессионально. Конечно, огромной проблемой является то, что нет еврокубков. Иностранцы приезжают сюда подзаработать, а потом уже ищут варианты получше. Если бы были еврокубки, то такого поведения не было бы. Что касается Бителло, то он очень важный футболист для «Динамо». Это интересный, креативный игрок. Хотелось бы поменьше ситуаций с таким поведением вне поля и мы больше обсуждали его футбольную составляющую», — сказал Гаранин «СЭ».

Ранее 25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на сборах, после того как бело-голубые разослали в бразильские клубы письма о том, что не дают согласия на переговоры с игроком.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года, за это время он провел 51 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

Дарик Агаларов.