Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался на тему телевизионных прав. По его словам, хорошо, что появилась конкуренция в вопросе их покупки.

«Есть несколько составляющих. Первое — мы не должны потерять аналитические программы, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. - Футбол — это не только показ матчей. Второе — российский футбол был локомотивом на Матч-ТВ. Но если стоимость наших прав ниже, чем в Румынии — значит что-то не так. Сейчас появилась конкуренция. Это очень хорошо! Все равно должны быть бесплатные матчи, ибо футбол — общественный вид спорта. Не все могут позволить себе подписку. Баланс будет ловиться на тендере. С одной стороны, инфраструктура и стоимость прав. А с другой, важна рыночная ситуация по деньгам. Мы должны уважать болельщиков. Футбол — это жизнь для многих. Некоторые вообще с клубами рождаются и живут им все время. Для обычных людей их любимый клуб — важная эмоциональная составляющая. Бесплатный вещи никогда никем не ценились.

Мы чувствуем не полное финансирование. Мы не можем иметь длинную скамейку — лимит и fair play. Когда мы играем дважды в неделю, выпускаем неопытных ребят. Сейчас хорошая скамейка у двух клубов — «Зенит» и «Локомотив». Нам тяжело играть два раза в неделю. Если бы не было Fair play, могло быть лучше.

Также Галицкий рассказал о запрете на интервью молодым и о нападающем Иване Игнатьеве.

«Журналисты развращают молодых ребят, — отметил руководитель. — Ни Черников, ни Карнюшин, ни Сперцян, кроме как клубным СМИ, не могут давать интервью. Это мой запрет, потому что вы сначала возводите их на пьедестал, а потом, как только 5-6 игр нет, их оттуда с такой же скоростью снимаете. Вы забыли, каковы быть 20-летним.

Что касается Вани Игнатьева, я глубоко убежден, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош, но он не игрок для основы первой пятерки. Ване нужно было терпеть, выходить на замену, играть за «Краснодар-2? еще два года».