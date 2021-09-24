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Галицкий — о ТВ-правах: «Сейчас появилась конкуренция. Это очень хорошо»

14:45
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался на тему телевизионных прав. По его словам, хорошо, что появилась конкуренция в вопросе их покупки.

«Есть несколько составляющих. Первое — мы не должны потерять аналитические программы, — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий. - Футбол — это не только показ матчей. Второе — российский футбол был локомотивом на Матч-ТВ. Но если стоимость наших прав ниже, чем в Румынии — значит что-то не так. Сейчас появилась конкуренция. Это очень хорошо! Все равно должны быть бесплатные матчи, ибо футбол — общественный вид спорта. Не все могут позволить себе подписку. Баланс будет ловиться на тендере. С одной стороны, инфраструктура и стоимость прав. А с другой, важна рыночная ситуация по деньгам. Мы должны уважать болельщиков. Футбол — это жизнь для многих. Некоторые вообще с клубами рождаются и живут им все время. Для обычных людей их любимый клуб — важная эмоциональная составляющая. Бесплатный вещи никогда никем не ценились.

Мы чувствуем не полное финансирование. Мы не можем иметь длинную скамейку — лимит и fair play. Когда мы играем дважды в неделю, выпускаем неопытных ребят. Сейчас хорошая скамейка у двух клубов — «Зенит» и «Локомотив». Нам тяжело играть два раза в неделю. Если бы не было Fair play, могло быть лучше.

Также Галицкий рассказал о запрете на интервью молодым и о нападающем Иване Игнатьеве.

«Журналисты развращают молодых ребят, — отметил руководитель. — Ни Черников, ни Карнюшин, ни Сперцян, кроме как клубным СМИ, не могут давать интервью. Это мой запрет, потому что вы сначала возводите их на пьедестал, а потом, как только 5-6 игр нет, их оттуда с такой же скоростью снимаете. Вы забыли, каковы быть 20-летним.

Что касается Вани Игнатьева, я глубоко убежден, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош, но он не игрок для основы первой пятерки. Ване нужно было терпеть, выходить на замену, играть за «Краснодар-2? еще два года».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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