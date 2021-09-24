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Галицкий о лимите: «Русских футболистов не хватает, они не самого лучшего качества»

14:51
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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.

«Мне все равно насчёт лимита. На поле пускай будет. Меня беспокоит лимит на скамейке. При травме двух-трех человек я вынужден выпускать неопытных ребят. Русских футболистов не хватает. Они не самого лучшего качества. В любом случае мы нацелены на свою школу. Иностранцы — это очень шаткая позиция. Вот в «Спартаке» была сага — уедет Жиго или нет. Это люди из другой страны. Нам надо ловить баланс между иностранцами и своими. В любом случае мы хотим, чтобы играли российские ребята. Я за комплексную историю. Нужно 10-15 иностранцев в заявке. Проблема в другом. Российские госкорпорации финансируют наш футбол. Мы не можем не прислушиваться к государству. Если бы его не было — тогда при частной лиге мы бы решали сами. Мы все понимали о влиянии столичных клубов, о ограничениях в России, о госкорпорациях. Мы можем соглашаться с позицией государства или не соглашаться. Но мы должны к ним прислушиваться. Я люблю футбол, я люблю эту игру. Мы воспитываем поколение ребят, которые чувствуют эту игру — это кайф!», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

В данный момент в чемпионате России действует лимит в заявке по схеме «8 иностранцев + 17 россиян». При этом на поле могут выходить все 8 заявленных легионеров.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=4cUpmi17Qq0

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Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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