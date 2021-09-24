Галицкий о лимите: «Русских футболистов не хватает, они не самого лучшего качества»
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о лимите на легионеров в чемпионате России по футболу.
«Мне все равно насчёт лимита. На поле пускай будет. Меня беспокоит лимит на скамейке. При травме двух-трех человек я вынужден выпускать неопытных ребят. Русских футболистов не хватает. Они не самого лучшего качества. В любом случае мы нацелены на свою школу. Иностранцы — это очень шаткая позиция. Вот в «Спартаке» была сага — уедет Жиго или нет. Это люди из другой страны. Нам надо ловить баланс между иностранцами и своими. В любом случае мы хотим, чтобы играли российские ребята. Я за комплексную историю. Нужно 10-15 иностранцев в заявке. Проблема в другом. Российские госкорпорации финансируют наш футбол. Мы не можем не прислушиваться к государству. Если бы его не было — тогда при частной лиге мы бы решали сами. Мы все понимали о влиянии столичных клубов, о ограничениях в России, о госкорпорациях. Мы можем соглашаться с позицией государства или не соглашаться. Но мы должны к ним прислушиваться. Я люблю футбол, я люблю эту игру. Мы воспитываем поколение ребят, которые чувствуют эту игру — это кайф!», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.
В данный момент в чемпионате России действует лимит в заявке по схеме «8 иностранцев + 17 россиян». При этом на поле могут выходить все 8 заявленных легионеров.
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