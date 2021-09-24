Галицкий высказался о госфинансировании российских клубов

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о государственном финансировании российских футбольных клубов.

«Есть объективная реальность, так сложился рынок. Невозможно за короткий срок все переделать. Что должно произойти с «Газпромом», чтобы он прекратил финансировать «Зенит»? Пропадет интерес? Нет, как это возможно? Что должно произойти, чтобы «Лукойл» перестал спонсировать «Спартак»? Это не такие деньги для них, чтобы не финансировать. Если закроется госфинансирование, что останется от лиги? Нельзя резко отказываться от финансирования. Спорт — это важная составляющая нации, а футбол — самый любимый вид. Зарубить финансирование завтра — можно, но в больших системах нельзя.



Надо действовать по-другому. У нас наконец-то появляются спонсоры — букмекерские конторы. В этом году они придут со сказочным предложением о титульном спонсорстве. У нас появились разговоры о правах и конкуренции. Потихоньку все приходит в баланс. Если мы не будем получать 30-40 евро с болельщика за билет в провинции, то говорить о равной конкуренции с командами из Европы сложно. Можем ли мы ставить такие цены — нет. Нельзя просто все рубить по отношению к самой любимой игре. Матч «Уфа» — «Краснодар» по просмотрам в России соберёт больше, чем «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Нельзя забирать у болельщиков возможность любить клубы. Мы не можем говорить о ТВ-правах и дорогих билетах. Наш футбол движется в направлении рынка. У нас есть новое поколение: Захарян, Тюкавин, Макаров. Нужно время, чтобы оно выросло. На школы тоже нужно время. Футбол долго не получал хорошего финансирования по школам. Будем пожинать плоды», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Галицкий.

«Краснодар» занимает шестое место в таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.